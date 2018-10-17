Север передал Югу гражданина РК

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16 октября в 16:00 северокорейская сторона передала Югу через пропускной пункт Пхамунчжом 60-летнего гражданина РК. Речь идёт о южнокорейце по фамилии Пхё, который был задержан северокорейскими пограничниками в сентябре этого года за незаконное пересечение границы. Сообщается, что Пхё попал на территорию КНДР через Китай. В настоящий момент южнокорейские спецслужбы проводят допрос Пхё. В министерстве по делам воссоединения положительно оценили возвращение гражданина РК Севером из гуманитарных соображений.