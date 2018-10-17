РК на 14-м месте среди ОЭСР по уровню конкурентоспособности

Photo : YONHAP News

В этом году РК заняла 14-е место среди 35 стран ОЭСР по уровню конкурентоспособности правительства в сфере экономики. Это на пять позиций ниже, чем в прошлом году, отмечается в докладе, представленном 16 октября профессором Им До Бином, директором Исследовательского центра конкурентоспособности правительства при Сеульском государственном университете. Указывается, что РК получила хорошие оценки за смягчение условий открытия бизнеса и объём валютных резервов. Однако неоднозначными оказались оценки внешних факторов. Профессор указал, что отечественная производственная отрасль находится под угрозой из-за конкуренции Китая, безработица растёт, а экономический рост замедляется. Общий рейтинг конкурентоспособности РК поднялся на две ступени до 25-го места. Но показатель всё ещё ниже, чем в предыдущие годы. Указывается, что в сфере экономики необходимо принять меры для того, чтобы усилия правительства приносили реальные результаты. Нужны улучшения также в сфере образования.