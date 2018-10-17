Президент РК встретился с гендиректором ЮНЕСКО

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16 октября президент РК Мун Чжэ Ин встретился в Париже с генеральным директором ЮНЕСКО Одри Азуле. Стороны обсудили вопросы укрепления сотрудничества в сферах образования, культуры и науки в целях процветания и налаживания мира на Корейском полуострове. Мун Чжэ Ин поблагодарил Одри Азуле за поддержку усилий Сеула по разрешению северокорейской проблемы. Одри Азуле, в свою очередь, высоко оценила работу Мун Чжэ Ина в данном направлении. Стороны сошлись во мнении о необходимости поддержания тесного сотрудничества РК и ЮНЕСКО в процессе создания условий для мира на Корейском полуострове. Они согласились с тем, что межкорейские обмены и сотрудничество в сферах спорта, образования и культуры позволят уменьшить различия, появившиеся из-за длительного раздела.