МИД РК запретил гражданам страны использовать национальные паспорта на территории Ливии

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МИД РК отклонил запрос 26 граждан страны разрешить им использовать паспорта на территории Ливии в качестве исключения. Такое решение было принято 16 октября в ходе 37-го заседания комитета по паспортной политике. Основанием стало то, что заявители не обеспечили достаточные меры безопасности своего пребывания в этой стране. Согласно действующему закону, граждане РК должны получить разрешение на использование паспорта в случае поездки или нахождения в странах, которые рекомендовано не посещать из-за высокой угрозы безопасности. Таким образом, МИД вновь призвал 30 южнокорейцев, находящихся в Ливии, немедленно покинуть эту страну. В противном случае, через месяц власти могут аннулировать их паспорта и ввести другие административные санкции. Правительство намерено оказать южнокорецам, пребывающим в Ливии, посильную помощь в обеспечении условий для выезда.