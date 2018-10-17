РК заняла 15-ое место в рейтинге Global Competitiveness Index

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РК заняла 15-ое место среди 140 стран в рейтинге глобальной конкурентоспособности за 2018 год, подготовленном Всемирным экономическим форумом (ВЭФ). Способ расчёта с этого года изменился. Согласно новым критериям, в прошлом году РК была на 17-м месте. То есть показатель улучшился на две ступени. Указывается, что РК является лидером по распространённости информационно-коммуникационных технологий, а также по макроэкономической стабильности. Однако в сфере рынка труда она на 48 месте, а в области монополий и торговых барьеров на 67 месте. Первое место заняла Швейцария, второе США, третье Сингапур. Индекс глобальной конкурентоспособности измеряет готовность стран к четвертой промышленной революции. Он состоит из 12 факторов конкурентоспособности.