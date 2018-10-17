В РК сократилось производство риса

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В этом году прогнозируемый объём производства риса в РК составит 3 млн 875 тыс. тонн. Это на 2,5% меньше, чем в прошлом году. В министерстве продовольствия, сельского, лесного хозяйства сообщили, что сокращение показателя связано с уменьшением площадей рисовых полей, а также с последствиями сильнейшей жары. Стоимость риса по состоянию на 5 октября составила 2.434 воны или 2,16 доллара за 1 кг. Это на 29,1% больше, чем в прошлом году и на 18,7% выше, чем средняя отметка за последние годы. В министерстве отмечается, что нынешний рост цен является временным. Он связан с сезонным увеличением спроса на фоне появления на рынке риса урожая этого года. Позже ситуация нормализуется.