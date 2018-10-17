339 граждан Йемена получили разрешения на проживание в РК по гуманитарным соображениям

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ИИммиграционные власти острова-провинции Чечжудо приняли в среду решение выдать 339 гражданам Йемена разрешения на проживание в РК по гуманитарным соображениям. Как сообщили в министерстве юстиции, ходатайства 34 йеменцев отклонены, а принятие решение ещё по 85 йеменцам отложено. После прибытия в начале этого года на остров Чечжудо в общей сложности 481 йеменца все они обратились к властям страны с просьбой предоставить им убежище. В сентябре 23 из них получили разрешения на проживание в РК по гуманитарным соображениям. Такие разрешения выдаются в том случае, если оснований для предоставления статуса беженца недостаточно, но обстоятельства препятствуют возвращению на родину. Разрешения могут продлеваться ежегодно, и их обладателям предоставляется право проживать в любом регионе страны.