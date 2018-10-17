В лапше быстрого приготовления рамён высокое содержание соли

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Управление по вопросам безопасности пищевых продуктов и лекарственных средств РК провело анализ состава видов лапши быстрого приготовления рамён, наиболее популярных в стране. Выяснилось, что содержание соли в одной порции рамён близко к суточной норме человека. Проверка была проведена в отношении 177 наименований продуктов, в числе которых рамён, японская лапша удон, попкорн в трёх крупных кинотеатрах и другие. Среднее содержание соли в рамён составило 1.586 мг. Это 79% от суточной нормы, составляющей 2.000 мг. При этом больше соли в рамён с бульоном, а также в лапше, которую нужно варить перед употреблением. В японской лапше удон показатель составил 1.724 мг. Максимальная отметка относительно попкорна составила 948 мг. Что касается сладкого, то на попкорн со сладким вкусом и кока-колу приходится 70% суточной нормы. В управлении призывают внимательно читать состав продуктов, чтобы не превышать рекомендованной нормы потребления соли и сахара.