В римском университете Ла Сапиенца появился Корейский архив

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В известном римском университете Ла Сапиенца открылся Корейский архив - Window on Korea. Церемония открытия состоялась 16 октября в библиотеке Восточного отделения в присутствии 300 преподавателей и студентов. Это первый подобный объект в Италии. Данный проект был осуществлён согласно соглашению библиотеки Восточного отделения университета и Национальной библиотеки Кореи, при поддержке которой в фонд архива поступило около 3 тыс. книг по корейскому языку, культуре и истории, а также южнокорейские фильмы, сериалы, диски с выступлениями корейских певцов K-POP. Национальная библиотека Кореи к настоящему моменту оказала содействие в создании 27-ми корейских архивов в 25-ти странах, в числе которых США, Китай, Германия и другие. В университете Ла Сапиенца, которому около 700 лет, в 2001 году была основана кафедра корееведения, которая единственная в Италии предоставляет курсы обучения от степени бакалавра до доктора наук.