Южнокорейские компании воздерживаются от новых инвестиций

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По состоянию на 2016 год капитал южнокорейских компаний, не вкладываемый в инвестиции, составлял 594 трлн вон или 528,2 млрд долларов. За семь лет показатель вырос в два раза. На это указывают данные Банка Кореи. Отмечается, что компании сохраняют 33% прибыли, не вкладывая их в дальнейшее развитие. В период работы правительства бывшего президента РК Пак Кын Хе показатель составлял 41,6%, а при Ли Мён Баке - 11,2%. В настоящий момент в стране сложилась сложная ситуация на рынке труда, поэтому правительство прилагает усилия для создания новых рабочих мест и улучшения условий труда. Следует также создать условия, чтобы частный бизнес вкладывал свои средства в инвестиции и решение проблемы трудоустройства.