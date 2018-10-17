КНДР на третьем месте в мире по объёму ущерба от стихийных бедствий

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КНДР является третьей в мире по размеру ущерба от стихийных бедствий по отношению к ВВП в течение последних 20 лет. Об этом сообщила 17 октября радиостанция «Голос Америки», ссылаясь на доклад Управления ООН по уменьшению опасности бедствий за период с 1998 по 2017 год. Показатель КНДР составил 7,4% от ВВП в год. Это третье место после Гаити – 17,5% и Пуэрто-Рико – 12,2%. Наибольший ущерб приносят, как выяснилось, тайфуны. Эксперты указывают, что подобная ситуация в КНДР во многом связана с плохим состоянием окружающей среды. Кроме того, в СК отмечается слабые возможности метеорологических служб, что уменьшает шансы подготовиться к стихийным бедствиям.