Лидеры РК и Италии договорились поднять отношения двух стран на новый уровень

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РК и Италия поднимут двусторонние отношения на уровень стратегического партнёрства, проведя углублённые дискуссии о путях расширения практического сотрудничества в сферах политики, обороны, науки, торговли и инвестиций, чтобы совместно подготовиться к четвёртой промышленной революции. Соответствующие договорённости достигнуты в ходе состоявшихся в среду в Риме переговоров президента РК Мун Чжэ Ина и премьер-министра Италии Джузеппе Конте. Кроме того, как сообщили в администрации южнокорейского президента, две страны установят дипломатический диалог на уровне заместителей министров, учредят совместный комитет по промышленному и энергетическому сотрудничеству. Президент Мун Чжэ Ин призвал главу итальянского правительства поддержать усилия Сеула в деле денуклеаризации Корейского полуострова и установления мира в регионе. Он разъяснил подробности трёх состоявшихся в этом году встреч с лидером КНДР Ким Чон Ыном. Премьер-министр Джузеппе Конте высоко оценил политику Сеула, которая привела к позитивным изменениям на Корейском полуострове и заявил о её неизменной поддержке. По итогам саммита принято совместное заявление из 15 пунктов. Затем в присутствии южнокорейского и итальянского лидеров Мун Чжэ Ина и Джузеппе Конте состоялось подписание меморандумов о взаимопонимании, предусматривающих развитие сотрудничества в областях промышленности энергетики и торговли, авиаперевозок и обороны. Ранее в тот же день состоялась встреча южнокорейского лидера с президентом Италии Серджо Маттареллой. Обсуждались вопросы активизации двустороннего сотрудничества в различных областях и взаимодействия двух стран на мировой арене.