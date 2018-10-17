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В среду в Соборе Святого Петра в Ватикане состоялась месса за мир на Корейском полуострове, которую возглавил госсекретарь Ватикана, кардинал-епископ Пьетро Паролин. На мессе присутствовал президент РК Мун Чжэ Ин. «Любовь к человечеству, которая расцветала в христианстве и европейской цивилизации, путешествовала во времени и пространстве, чтобы дать надежду Корейскому полуострову»,- сказал кардинал-епископ. Сразу после мероприятия Мун Чжэ Ин выступил с речью, подчеркнув, что «молитва о мире на Корейском полуострове, которая звучала в Соборе Святого Петра, отзовётся в сердцах людей на Юге и Севере Кореи и во всём остальном мире». Мун Чжэ Ин отметил, что на Корейском полуострове уже сейчас происходят удивительные перемены, а объявление об окончании Корейской войны и заключение мирного договора позволят ликвидировать последний очаг холодной войны на планете.