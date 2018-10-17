Банк Кореи сохранил учётную ставку на уровне 1,5%

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Банк Кореи принял в четверг решение сохранить на октябрь свою учётную ставку на уровне 1,5%. Главное финансовое учреждение РК замораживает учётную ставку 11 месяцев подряд, после того, как в ноябре прошлого года она была повышена на четверть процента с учётом улучшения ситуации в экономике. Однако в последние месяцы экономические показатели хуже, чем прогнозировались ранее. Так, инвестиции в производственные мощности сокращаются шесть месяцев подряд, достигнув уровня Азиатского финансового кризиса 1997 года. Ситуация на рынке труда – одна из самых худших за всю экономическую историю страны, поскольку снижается число вновь создаваемых рабочих мест. Рост потребительских цен гораздо ниже плановых двух процентов, а торговая война между США и Китаем может привести к снижению объёмов южнокорейского экспорта. Между тем, Банку Кореи, скорее всего, придётся до конца года повысить учётную ставку, поскольку после планируемого в декабре повышения ключевой ставки Федеральной резервной системы США разрыв между процентными ставками США и РК составит 1%.