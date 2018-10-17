В горах Сораксан выпал первый снег

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18 октября в горах Сораксан и горных районах провинции Канвондо выпал первый снег. Как сообщили в метеорологическом управлении провинции, в четверг с 4:50 до 9:30 утра на высоте 1500 м выпало 70 мм снега. Первый снег в горах Сораксан выпал в этом году на 16 дней раньше, чем в прошлом. Первый снегопад в сочетании с осенним окрашиванием листьев создал потрясающий природный пейзаж. В метеорологическом управлении провинции Канвондо обещают, что в четверг в горах Сораксан осадки в виде снега могут составить 100 мм.