Среди южнокорейцев в возрасте от 30 до 40 лет отмечен высокий уровень счастья

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В РК отмечен высокий уровень счастья среди жителей страны от 30 до 40 лет. Об этом говорится в докладе, подготовленном в Корейском институте здравоохранения и социальных проблем. Доклад составлен на основе результатов опроса, который проводился в декабре прошлого года среди тысячи граждан страны. Средний показатель составил 6,3 пункта. Средний показатель по «уровню субъективного ощущения счастья» составил 6,5 пунктов, а по уверенности о будущей жизни – 5,7 пункта. По возрастным категориям наиболее высокий показатель по уровню счастья отмечен среди респондентов от 30 до 40 лет на уровне 6,6 пункта, затем следуют группа от 20 до 30 лет - 6,4 пункта. Чем моложе респонденты, тем менее они уверены в своей будущей жизни.