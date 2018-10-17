РК не вошла в список стран-манипуляторов валютными курсами

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РК не вошла в американский список стран, манипулирующих валютными курсами. Однако, как отмечается в докладе министерства финансов США, представленном 17 октября, она включена в список объектов наблюдения. В данный список РК включается шестой раз, начиная с первой половины 2016 года. Это говорит о том, что вероятность попадания в категорию стран-манипуляторов валютными курсами полностью не исчезла. Помимо РК, в списке наблюдения за ситуацией с манипуляциями валютными курсами также Китай, Япония, Германия, Швейцария и Индия.