Командование сил ООН содействует установлению мира на Корейском полуострове

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Командование сил ООН осознаёт ответственность за смягчение напряжённости на Корейском полуострове и сотрудничает со всеми заинтересованными сторонами. Об этом сообщил заместитель командующего силами ООН в Корее генерал-лейтенант Уэйн Эйр, выступая на состоявшемся в среду в Сеуле семинаре на тему установления мира на Корейском полуострове и укрепления южнокорейско-американского союза. Уэйн Эйр также напомнил, что во вторник представители двух Корей и командования ООН провели в пограничном пункте Пханмунчжом трёхсторонние консультации по снижению военной напряжённости в объединённой зоне безопасности. Пока соглашения о перемирии в Корее продолжает действовать, командование сил ООН неукоснительно его выполняет и содействует успешному осуществлению соглашения о снижении напряжённости на Корейском полуострове и предотвращении случайных военных столкновений, подписанного 19 сентября в ходе межкорейского саммита .