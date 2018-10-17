KERI: В 2018 году рост экономики РК составит 2,7%

Photo : KBS News

Корейский институт экономических исследований (KERI) при Федерации корейских промышленников понизил в четверг свой прогноз роста южнокорейский экономики на 0,1% до 2,7%. Сокращение показателя обусловлено замедлением темпов наращивания производственных мощностей и инвестиций в строительство. По данным института, в прошлом году рост инвестиций южнокорейских компаний в увеличение производственных мощностей составил 14,6% в годовом исчислении. В нынешнем году данный рост сократится до 1,5%. Причину снижения инвестиционной активности в данной области в докладе KERI объясняют такими неблагоприятными условиями для инвестиций как регулирование производственных мощностей, повышение процентных ставок, замедление темпов роста национальной экономики и продолжение торговых конфликтов между США и Китаем.