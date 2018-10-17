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Северокорейские артисты выступят в РК в конце октября. В настоящее время Юг и Север Кореи едут подготовку к концертам художественных коллективов из КНДР под названием «Осень пришла». Об этом сообщил в четверг журналистам представитель министерства по делам воссоединения РК. По его словам, в настоящее время профильные ведомства осуществляют обмен документами. Договорённость о концертах была достигнута в апреле, когда южнокорейские артисты выступили в Пхеньяне с концертами под названием «Весна приходит».