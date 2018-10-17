Сеул выразил сожаление по поводу подношения Синдзо Абэ храму Ясукуни

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Правительство РК выразило сожаление по поводу того, что премьер-министр Японии Синдзо Абэ направил ритуальное подношение храму Ясукуни, а депутаты парламента совершили ритуальное паломничество в храм, «который прославляет историю колониальных вторжений и агрессивных войн». В опубликованном в четверг заявлении представителя южнокорейского МИД содержится призыв к Токио «предпринять усилия по завоеванию доверия со стороны соседних стран и мирового сообщества и внести вклад в развитие перспективных отношений между РК и Японией». Премьер-министр Японии Синдзо Абэ направил в среду ритуальное подношение токийскому храму Ясукуни по случаю традиционного осеннего храмового фестиваля. Он лично не посещает святилище с декабря 2013 года. В синтоистском храме Ясукуни в Токио хранятся списки с именами японцев, погибших в войнах с середины XIX века. Среди них имена военных преступников, казнённых после капитуляции Японии во Второй мировой войне. Визиты в храм японских официальных лиц вызывает острую реакцию со стороны стран, пострадавших от японской агрессии в годы войны.