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США не включили Китай в список стран-манипуляторов валютными курсами. Тем не менее, как отмечается в представленном 17 октября докладе минфина США, Китай остался в списке объектов наблюдения. В данный список входят в общей сложности 6 стран. Кроме Китая, это РК, Япония, Германия, Швейцария и Индия. Это говорит о том, что вероятность попадания в категорию стран-манипуляторов валютными курсами полностью не исчезла. Ежегодно в апреле и октябре США публикуют полугодовой доклад о валютной политике своих торговых партнёров, в который входят список манипуляторов. Для включения в него необходимы три условия. Во-первых, у страны должен быть профицит баланса в торговле с США по итогам года более 20 млрд долларов. Во-вторых, профицит текущего платёжного баланса должен превышать 3% ВВП. В-третьих, объём интервенций на валютном рынке внутри страны должен превышать в течение года 2% ВВП.