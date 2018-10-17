Помощником госсекретаря США по делам Восточной Азии и Тихого океана может стать Дэвид Стилвелл

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Президент США Дональд Трамп предложил кандидатуру ветерана ВВС Дэвида Стилвелла (David Stilwell) на пост помощника госсекретаря США по делам Восточной Азии и Тихого океана. Если Сенат утвердит данную кандидатуру, состав дипломатов высокого ранга, занимающихся проблемами Кореи, будет сформирован. Как сообщили в Белом доме, Дэвид Стилвелл имеет более чем 35-летний опыт работы пилотом. Он ушёл в отставку в 2015 году в звании бригадного генерала. В настоящее время Стилвелл является директором Китайской группы стратегического фокуса (China Strategic Focus Group) в штаб-квартире Индо-Тихоокеанского командования США на Гавайях и научным сотрудником Центра Восток-Запад в Гонолулу. В период службы Дэвид Стилвелл был штатным офицером по планированию азиатской политики в объединённом комитете начальников штабов вооружённых сил США и военным атташе в посольстве США в Пекине. Дэвид Стилвелл владеет корейским и китайским языками, говорит по-японски.