В Туркменистане введён в эксплуатаций газохимический комплекс, построенный южнокорейскими компаниями

В среду в посёлке Киянлы на туркменском побережье Каспия состоялась церемония ввода в эксплуатацию крупнейшего в стране газохимического комплекса по производству полиэтилена и полипропилена. Участниками консорциума, строившего комплекс, являются южнокорейские компании LG International и Hyundai Engineering. В церемонии принял участие около пятисот человек, в том числе президент Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов и представители правительства страны, президент Hyundai Engineering Сон Сан Рок и президент LG International Сон Чхи Хо. Новый промышленный гигант рассчитан на ежегодное производство из природного газа 386 тысяч тонн полиэтилена высокой плотности и 81 тысячи тонн полипропилена. Эта продукция ориентирована на экспорт. Туркменистан обладает значительными запасами нефти и газа, поэтому газохимический комплекс - не последний проект южнокорейских компаний на туркменском рынке. Туркменистан по запасам природного газа входит в первую четвёрку стран мира.