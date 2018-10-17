Южнокорейский экспорт продукции в области здравоохранения вырос на 30,9%

В первом полугодии текущего года южнокорейский экспорт продукции в области здравоохранения, включая медикаменты, оборудование и косметику, составил 7 млрд 100 млн долларов, что на 30,9% больше, чем за тот же период прошлого года. Об этом говорится в докладе министерства здравоохранения и социального обеспечения РК. Вследствие этого в первой половине нынешнего года в данной области зафиксирован профицит торгового баланса на сумму 682 млн долларов. Это в 6,3 раза больше, чем за аналогичный период прошлого года. Росту южнокорейского экспорта медицинских средств способствует растущий спрос на препараты биомедицины в Германии, Турции и Нидерландах. В настоящее время 36,8% южнокорейского экспорта готовых медицинских средств приходится на долю препаратов биомедицины.