РК на 27-ом месте в мире по численности населения

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Население РК оценивается в 51 млн 200 тыс. человек, и по данному показателю страна занимает 27-е место в мире. Об этом говорится в докладе Фонда ООН по народонаселению о мировой демографической ситуации и перспективах её развития. По данным доклада, ежегодный прирост населения составляет 0,4%, что в три раза ниже среднемирового показателя. Суммарный коэффициент рождаемости равен 1,3. Данные тенденции происходят на фоне снижения доли несовершеннолетнего населения и быстрого старения общества. Доля детей до 14-ти лет составляет 13%, а доля лиц старше 65-ти лет - 14% населения. В прошлом году регистрировались 5 браков в расчёте на тысячу человек населения. Это самый низкий показатель за последние 47 лет.