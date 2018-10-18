Папа Римский Франциск выразил готовность посетить Пхеньян, если получит официальное приглашение

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Президент РК Мун Чжэ Ин в ходе своего европейского турне встретился в четверг в Ватикане с Папой Римским Франциском. Как сообщил журналистам представитель президентской администрации Юн Ён Чхан, встреча продолжалась в общей сложности 55 минут, в том числе 38 минут за закрытыми дверями. В ходе встречи южнокорейский лидер передал Папе Франциску устное приглашение северокорейского лидера Ким Чон Ына посетить Пхеньян. Папа назвал такое приглашение приемлемым, но выразил пожелание, чтобы северокорейское руководство направило официальное приглашение. В этом случае он готов посетить Пхеньян. Папа выразил поддержку усилиям Сеула по продвижению мирного процесса на Корейском полуострове, призвав южнокорейского лидера «не останавливаться, двигаться вперёд и ничего не бояться». Президент Мун Чжэ Ин поблагодарил главу Римско-Католической церкви за поддержку. Он отметил, что в те моменты, когда усилия Сеула по установлению мира на Корейском полуострове сталкиваются с трудностями, он вспоминает слова Папы Франциска о том, что диалог является единственным способом разрешения конфликтов. 18 октября президент РК Мун Чжэ Ин прибыл в Брюссель для участия в очередном саммите форума «Азия-Европа» (ASEM). В программе визита встречи с премьер-министром Великобритании Терезой Мэй, федеральным канцлером Германии Ангелой Меркель, премьер-министром Таиланда Праютом Чан-Оча, председателем Европейской комиссии Жан-Клодом Юнкером. Саммит ASEM состоится 19 октября. Тема выступления Мун Чжэ Ина - «Глобальное партнёрство для глобальных вызовов».