В Пекине пройдут переговоры представителей РК и КНР на шестисторонних переговорах

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19 октября в Пекине состоятся переговоры спецпредставителя МИД РК по вопросам мира и безопасности на Корейском полуострове Ли До Хуна и замминистра иностранных дел Китая, спецпредставителя по делам Корейского полуострова Кун Сюанью. Они обменяются мнениями о ситуации на Корейском полуострове и обсудят возможности сотрудничества в деле денуклеаризации, в том числе, в оказании поддержки диалога между КНДР и США. Об этом сообщил 18 октября в ходе очередного брифинга представитель МИД РК Но Гю Док. По его словам, РК и КНР всегда поддерживали сотрудничество по северокорейским проблемам. Нынешняя встреча подготовлена для очередного обмена мнениями о развитии ситуации.