Средняя температура в РК снизилась на 2-3 градуса

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Под влиянием антициклона утром 19 октября температура воздуха в Тэгу и провинции Кёнсан-Пукто опустилась на 2-3 градуса ниже средней отметки прежних лет. По данным метеорологической администрации, минимальный показатель этим утром составил 6,4 градуса в Андоне провинции Кёнсан-Пукто. В Тэгу отметка снизилась до 8,8 градуса. Указывается, что максимальная дневная температура будет также на 1-2 градуса ниже среднего показателя – от 17 до 20 градусов. Обычный уровень температуры воздуха восстановится с 21 октября с приходом западного ветра.