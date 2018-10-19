Ким Дон Ён: Состояние южнокорейской экономики неопределённое

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Состояние южнокорейской экономики можно охарактеризовать не как застой, а как неопределённость. Об этом заявил 18 октября в ходе парламентской инспекции вице-премьер по вопросам экономики, министр планирования и финансов РК Ким Дон Ён. По его мнению, южнокорейская экономика переживает период нестабильности, обусловленной целым рядом факторов. Отмечается, что индексы совпадающих и меняющихся индикаторов упали до минимальной после августа 2009 года отметки. Инвестиции в производственные мощности снижаются шесть месяцев подряд. Прогнозы роста экономики также были снижены. Ким Дон Ён указал, что следует учитывать возможность сценария, при котором противостояние США и КНР в торговле может затянуться. Вместе с тем, он отметил, что больших потерь для РК это не принесёт, так как из всего экспорта промежуточных материалов в Китай только 4-5% имеют непосредственное отношение к американскому рынку. Однако последствия споров между США и КНР имеют более разноплановый характер. Поэтому за ситуацией ведётся тщательный мониторинг.