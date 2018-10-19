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С 6 по 8 октября в Улан-Баторе состоялся контакт представителей Японии и КНДР. Как сообщило агентство Киодо цусин, японскую сторону представлял руководитель японской разведывательной службы Сигеру Китамура. Сообщается, что он получил обещание о том, что проблема японцев, похищенных северокорейскими спецслужбами, будет решена. Кроме того, он передал желание японского премьер-министра Синдзо Абэ о проведении встречи с северокорейским лидером Ким Чон Ыном. Какова была реакция северокорейской стороны, не указывается. Это первый контакт сторон после июля этого года. Нынешняя встреча, по мнению экспертов, является отражением стремления Синдзо Абэ начать переговорный процесс с КНДР.