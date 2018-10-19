Рейтинг президента РК Мун Чжэ Ина сократился до 62%

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Рейтинг президента РК Мун Чжэ Ина сократился на 3% по сравнению с предыдущей неделей, составив 62%. Об этом сообщило агентство Gallup Korea, подведя итоги опроса, который был проведён с 16 по 18 октября среди тысячи жителей разных регионов страны. Отрицательную оценку деятельности президента дали 27% респондентов. Отметка выросла на 2%. Среди причин положительной оценки отмечаются улучшение межкорейских отношений, активная внешняя политика, политика в вопросе безопасности. Среди минусов в работе главы государства указываются, как и прежде, недостаток мер по решению экономических и других проблем населения. Кроме того, указывается на чрезмерную близость к КНДР. Уровень поддержки правящей Демократической партии Тобуро составил 45%, оппозиционной партии Свободная Корея - 13%, партии Справедливости – 9%, партии Справедливого будущего - 5%, партии Демократии и мира - 1%. Статистическая погрешность при обработке данных составляет ±3,1% при уровне достоверности 95%.