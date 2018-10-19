РК и США проведут совместные манёвры морской пехоты

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РК и США проведут в следующем году совместные манёвры морской пехоты Korea Maritime Exercise Program (KMEP) 24 раза. Об этом говорится в рабочем докладе Командования морской пехоты РК, представленном 19 октября в рамках парламентской инспекции. Указывается на планы по активизации совместных учений с целью повышения оперативной боеготовности объединённых сил. В этом году планировалось провести такие учения 19 раз, но на фоне улучшения межкорейских отношений и диалога между КНДР и США восемь из них были отменены. Поэтому сохраняется вероятность того, что и в следующем году часть манёвров будет отменена в зависимости от развития ситуации вокруг денуклеаризации.