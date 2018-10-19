Посол КНДР в ООН высказался против международных санкций

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Санкции Совета Безопасности ООН серьёзно ущемляют права граждан КНДР на существование и развитие. Как сообщила радиостанция Голос Америки», такое заявление сделал посол КНДР в ООН Ким Сон, выступая 9 октября на заседании Второго комитета Генеральной Ассамблеи ООН. Он подчеркнул, что санкции запрещают перевозку лекарственных препаратов и рентгеновского оборудования, в которых нуждаются северокорейские дети и женщины. Он также отметил, что из-за санкций КНДР испытывает огромные трудности в реализации цели устойчивого развития, а экономическая ситуация в стране остаётся кризисной, несмотря на быстрые изменения на Корейском полуострове. Между тем, 12 октября в ходе заседания шестого комитета секретарь представительства КНДР при ООН Ким Ин Чхоль сравнил Командование сил ООН с «монстром», заявив, что оно должно быть расформировано. По его словам, действия командования противоречит уставу ООН, не имея ничего общего с деятельностью организации.