В РК будет создано командование мобильного флота

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19 октября южнокорейские ВМС сообщили о планах создания командования мобильного флота. В его состав войдут корабли с системой раннего предупреждения «Иджис», миноносец DDH-Ⅱ, подводные лодки. Зона их действия не будет ограничиваться побережьем Корейского полуострова. Данный флот будет иметь возможность выполнять операции в мировом океане. Об этом говорится в докладе ВМС. План направлен на повышение возможностей флота в отражении угроз безопасности страны. Подчёркивается, что мобильный флот внесёт вклад в расширение оперативного пространства, увеличение морских путей, обеспечение свободного и безопасного передвижения граждан РК в море.