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Политика

В РК улучшают комплектование пехотных подразделений

Write: 2018-10-19 14:00:10Update: 2018-10-19 15:16:42

В РК улучшают комплектование пехотных подразделений

Photo : KBS News

В РК к 2030 году планируется ввести систему комплектования простых сухопутных подразделений бронетехникой и тактическими транспортными средствами. Такая система называется «Тигр Пэктусан». Она призвана повысить мобильность и функциональность войск. Кроме того, все бойцы получат новый комплект боевой экипировки Warrior Platform. Кроме того, все подразделения получат на вооружение боевых дронов. Ожидается, что на осуществление этих планов к 2030 году потребуется 1 трлн 250 млрд вон или 1 млрд 103 млн долларов. 
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