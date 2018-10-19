В РК улучшают комплектование пехотных подразделений

Photo : KBS News

В РК к 2030 году планируется ввести систему комплектования простых сухопутных подразделений бронетехникой и тактическими транспортными средствами. Такая система называется «Тигр Пэктусан». Она призвана повысить мобильность и функциональность войск. Кроме того, все бойцы получат новый комплект боевой экипировки Warrior Platform. Кроме того, все подразделения получат на вооружение боевых дронов. Ожидается, что на осуществление этих планов к 2030 году потребуется 1 трлн 250 млрд вон или 1 млрд 103 млн долларов.