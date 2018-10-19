В Пусане состоится крупнейший в Азии фестиваль Халлю - BOF-2018

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С 20 по 28 октября в Пусане состоится крупнейший в Азии фестиваль корейской культурной волны Халлю Busan One asia Festival (BOF-2018). В этом году мероприятие проводится в третий раз. В нём примут участие как уже известные отечественные молодёжные группы, так и восходящие звёзды. На открытии выступят 11 групп, в том числе, EXO, Wanna One, Seventeen, NCT127, EXID, A.C.E и другие, всего. В программе фестиваля различные концерты, программы знакомства с молодыми исполнителями, а также семейные мероприятия. Так, 21 октября состоится BOF Park Concert, который можно смотреть, удобно расположившись на траве перед сценой. И это лишь часть богатой программы.