В РК растёт объём валютных депозитов

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В южнокорейских банках объём валютных депозитов продолжает увеличиваться три месяца подряд. По данным Банка Кореи, опубликованным 19 октября, по состоянию на конец сентября сумма составила 73 млрд 630 млн долларов. Это на 2 млрд 300 млн долларов больше, чем в предыдущем месяце. Главная причина такого увеличения заключается в укреплении южнокорейской воны по отношению к доллару. Обычно в таких ситуациях экспортные компании временно откладывают доллары, полученные в качестве оплаты. Их меняют на воны после укрепления доллара.