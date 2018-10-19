Мун Чжэ Ин: Мир на Корейском полуострове - неотъемлемая часть построения связей между Азией и Европой

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Межкорейские автомобильные и железные дороги внесут вклад в дело мира и процветания в Азии и Европе, обеспечив прямое передвижение людей и грузов между регионами. Об этом заявил президент РК Мун Чжэ Ин, выступая в пятницу в Брюсселе на саммите «Азия-Европа» (ASEM). Он призвал лидеров стран Азии и Европы поддержать усилия Сеула, направленные на построение мира на Корейском полуострове, который, в свою очередь, является неотъемлемой частью построения более тесных связей между двумя континентами. Мун Чжэ Ин напомнил, что северокорейский лидер Ким Чон Ын подтвердил свою приверженность денуклеаризации Корейского полуострова. Кроме того, КНДР и США покончили с 70-летней враждебностью, сев за стол переговоров о мире. Южнокорейский лидер подчеркнул, что сегодня весь мир сталкивается с новыми вызовами. Так, возникли проблемы в сфере многосторонней торговли, которая на протяжении долгого времени была фундаментом глобального экономического процветания. Расширяется экономическая и социальная поляризация, происходят изменения климата, а терроризм и экстремизм угрожают миру и безопасности на планете. Ни одна из стран самостоятельно не может справиться с этими вызовами. Необходимо объединить мудрость и силу всех стран, - подчеркнул Мун Чжэ Ин. В саммите ASEM приняли участие 21 азиатский и 30 европейских лидеров. В рамках саммита южнокорейский лидер встретился с премьер-министром Великобритании Терезой Мэй, федеральным канцлером Германии Ангелой Меркель, премьер-министром Таиланда Праютом Чан-Оча и председателем Европейской комиссии Жан-Клодом Юнкером. Обсуждались вопросы активизации двусторонних отношений, денуклеаризации КНДР и налаживания мира на Корейском полуострове.