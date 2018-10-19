Ким Дон Ён: Международные компании, работающие в РК, будут платить налоги

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Работающие на южнокорейском рынке информационных технологий крупные международные компании будут платить корпоративные налоги в РК. Об этом заявил вице-премьер, министр планирования и финансов Ким Дон Ён в ходе состоявшейся в пятницу парламентской инспекции возглавляемого им министерства. Таким образом Ким Дон Ён ответил на вопрос одного из депутатов о том, платят ли налоги в РК такие крупные международные компании, работающие в стране, как Google Korea. Вице-премьер объяснил, что по действующим законам взимание корпоративного налога с компаний, базирующихся за рубежом, довольно затруднительно, но они обязаны платить налог на добавленную стоимость. По словам Ким Дон Ёна, соответствующие предложения направлены в Евросоюз и Организацию экономического сотрудничества и развития, а правительство готовит соответствующие поправки в налоговое законодательство.