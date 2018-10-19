3-4 ноября Юг и Север проведут совместное мероприятие в горах Кымгансан

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Общественные организации Юга и Севера, которые занимаются вопросами межкорейского сотрудничества, договорились провести в горах Кымгансан совместное мероприятие. Как сообщил представитель южнокорейской части Совета по примирению сотрудничеству, в пятницу достигнута договорённость с северокорейскими коллегами о проведении 3-4 ноября мероприятия, целью которого является активизация обменов и углубление взаимопонимания между Югом и Севером. По его словам, в южнокорейскую делегацию войдут около 300 человек, включая членов общественных организаций и журналистов. Для подготовки мероприятия на Север в ближайшее время будет направлена передовая группа. В рамках мероприятия состоятся дискуссии по различным темам, включая трудовые отношения, права женщин, свободу и вопросы культуры. Предыдущее совместное мероприятие по линии общественных организаций Юга и Севера проходило в 2008 году.