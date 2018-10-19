Лидеры РК и Великобритании договорились активизировать двустороннее сотрудничество

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Президент РК Мун Чжэ Ин и премьер-министр Великобритании Тереза Мэй обсудили в пятницу в рамках саммита «Азия-Европа» (ASEM) в Брюсселе вопросы двусторонних отношений и поддержки денуклеаризации Корейского полуострова. Южнокорейский лидер высказался за смягчение международных санкций против КНДР, чтобы мотивировать Пхеньян в его усилиях по денуклеаризации. Британский лидер отметила, что гуманитарная помощь, сокращение санкций и обсуждение их отмены в Совете Безопасности ООН возможны лишь в случае достижения «точки невозврата» в процессе денуклеаризации. Тереза Мэй поддержала шаги, предпринятые южнокорейским лидером в направлении достижения прогресса на Корейском полуострове. Это была вторая встреча Мун Чжэ Ина и Терезы Мэй. Они впервые встретились в 2017 году в рамках Генеральной Ассамблеи ООН в Нью-Йорке. Участники встречи отметили, что отношения между двумя странами неуклонно улучшаются и договорились о дальнейшем расширении практического сотрудничества как сейчас, так и после выхода Великобритании из Евросоюза.