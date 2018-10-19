Цены на автомобильное топливо продолжают расти

Photo : YONHAP News

Цены на автомобильное топливо в РК за неделю выросли более чем на 10 вон, достигнув нового максимума с начала года. По данным интернет-сайта Opinet, принадлежащего Корейской государственной нефтяной корпорации и предоставляющего информацию о стоимости нефтепродуктов, средняя цена бензина составила на этой неделе 1.686 вон или 1,5 доллара за литр. Это самый высокий показатель с декабря 2014 года, когда стоимость бензина составляла 1.702 воны за литр. Дизельное топливо подорожало за неделю на 12 вон и отпускается в среднем по 1.490 вон или 1,30 доллара за литр.