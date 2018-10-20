Лидеры РК и Дании договорились активизировать сотрудничество двух стран

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В ходе состоявшихся в субботу в Копенгагене переговоров президент РК Мун Чжэ Ин и премьер-министр Дании Ларс Локке Расмуссен договорились активизировать сотрудничество двух стран в торгово-экономической области, предприняв совместные усилия в борьбе с глобальным протекционизмом. В принятом по итогам переговоров совместном заявлении отмечается, что, благодаря стратегическому партнёрству, двум странам удалось охватить широкий круг направлений сотрудничества. РК и Дания установили дипломатические отношения в 1959 году, а в 2011 году повысили их до уровня стратегического партнёрства. Ларс Локке Расмуссен выразил полную поддержку политики президента Мун Чжэ Ина, направленной на улучшение межкорейских отношений и достижение денуклеаризации Корейского полуострова. В свою очередь, южнокорейский лидер высоко оценил вклад Дании в процесс мирного урегулирования ядерной проблемы КНДР и установления мира в регионе. Оба лидера разделили точку зрения о том, что денуклеаризация должна быть полной, подконтрольной и необратимой. Ранее в тот же день южнокорейский лидер встретился к королевой Дании Маргрете II. Он присутствовал также на первом саммите Партнёрство для «зелёного» роста и глобальных целей к 2030 году (P4G). Дания стала последним пунктом в программе европейского турне президента РК Мун Чжэ Ина.