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Корея: Юг-Север

Юг и Север обсуждают вопросы сотрудничества в сфере лесного хозяйства

Write: 2018-10-22 10:18:06Update: 2018-10-22 17:33:24

Юг и Север обсуждают вопросы сотрудничества в сфере лесного хозяйства

Photo : YONHAP News

22 октября  в межкорейском пункте оперативной связи в Кэсоне проходят переговоры представителей Юга и Севера о сотрудничестве в сфере лесного хозяйства. Договорённость о проведении данных переговоров  была достигнута в ходе состоявшейся  15 октября встречи на высоком уровне. Южнокорейскую сторону представляют заместитель начальника управления лесного хозяйства Пак Чжон Хо, начальник отдела  планирования Им Сан Соп и представитель министерства по делам воссоединения Ким Хун А. В составе северокорейской делегации - заместитель начальника управления лесного хозяйства министерства земли и окружающей среды Ким Сон Чжун, заместитель начальника управления Чхве Бон Хван и член народного комитета экономического сотрудничества Сон Чжи Мён. Основным вопросом, который обсуждается в ходе переговоров, является сохранение сосновых лесов в горах Кымгансан. Обсуждаются также вопросы совместной борьбы с вредителями лесов и расширения лесных питомников. В августе специалисты Юга и Севера провели совместную экспертизу поражённых болезнями деревьев в горах Кымгансан на восточном побережье КНДР. 
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