Юг и Север обсуждают вопросы сотрудничества в сфере лесного хозяйства

Photo : YONHAP News

22 октября в межкорейском пункте оперативной связи в Кэсоне проходят переговоры представителей Юга и Севера о сотрудничестве в сфере лесного хозяйства. Договорённость о проведении данных переговоров была достигнута в ходе состоявшейся 15 октября встречи на высоком уровне. Южнокорейскую сторону представляют заместитель начальника управления лесного хозяйства Пак Чжон Хо, начальник отдела планирования Им Сан Соп и представитель министерства по делам воссоединения Ким Хун А. В составе северокорейской делегации - заместитель начальника управления лесного хозяйства министерства земли и окружающей среды Ким Сон Чжун, заместитель начальника управления Чхве Бон Хван и член народного комитета экономического сотрудничества Сон Чжи Мён. Основным вопросом, который обсуждается в ходе переговоров, является сохранение сосновых лесов в горах Кымгансан. Обсуждаются также вопросы совместной борьбы с вредителями лесов и расширения лесных питомников. В августе специалисты Юга и Севера провели совместную экспертизу поражённых болезнями деревьев в горах Кымгансан на восточном побережье КНДР.