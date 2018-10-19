Представители РК и США и обсудят решение ядерной проблемы Пхеньяна

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Спецпредставитель МИД РК по вопросам мира и безопасности на Корейском полуострове Ли До Хун прибыл в США, где обсудит со своим американским коллегой Стивеном Бигэном дальнейшие действия по денуклеаризации КНДР. В ходе встречи с журналистами перед вылетом в Вашингтон он заявил, что в настоящий момент между США и КНДР осуществляются контакты на различных уровнях. В этой связи он намерен ознакомиться с дальнейшими планами Вашингтона. Ли До Хун отметил, что денуклеаризация должна осуществляться на основе альянса между Сеулом и Вашингтоном при поддержке мирового сообщества. Коснувшись возможности второго американо-северокорейского саммита, Ли До Хун подчеркнул, что самым важным является то, что стороны движутся в едином направлении.