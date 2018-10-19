За первые 20 дней октября южнокорейский экспорт вырос на 26%

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С 1 по 20 октября этого года объём южнокорейского экспорта вырос на 26% в годовом исчислении, составив 33 млрд 400 млн долларов. Экспорт полупроводников вырос на 9,4%, нефтепродуктов на 108,6%, автомобилей на 88,7%. Между тем, экспорт продукции судостроения сократился на 61,9%, а беспроводных средств связи - на 7,4%. Импорт вырос на 31,4%, составив 31 млрд 700 млн долларов. В большей степени такое увеличение связано с ростом ввоза нефти на 58,2% и газа на 70%. Профицит торгового баланса составил 1 млрд 640 млн долларов, а его накопленный показатель с начала года - 56 млрд 260 млн долларов.