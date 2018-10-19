Косметика – новый двигатель роста экспорта РК

Photo : KBS News

Косметика стала новой движущей силой южнокорейского экспорта. 22 октября Корейское агентство содействия внешней торговле и инвестициям (KOTRA) представило «Белую книгу по рынку косметики за 2018 год». В ней указывается, что в 2017 году экспорт косметики вырос в четыре раза по сравнению с 2013 годом до 4 млрд 960 млн. долларов. В период с января по сентябрь этого года накопленный показатель составил 4 млрд 600 млн долларов. Это на 31,4% больше, чем за тот же период прошлого года. В 2017 оду экспорт косметики достиг 19,4% от уровня поставок автозапчастей, 51% от уровня бытовой техники, и 64,9% от мобильных телефонов. Кроме того, на волне роста спроса на южнокорейскую косметику, количество профильных предприятий в стране выросло с 2.458 в 2012 году до 11.834 в прошлом году.