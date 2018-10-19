Разногласия РК и Японии по флагу «Угильги» сохранились

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Министр обороны РК Чон Гён Ду и его японский коллега Такэси Ивая выразили взаимные сожаления по поводу недавнего скандала вокруг японского флага восходящего солнца «Угильги», который в странах Азии воспринимается как символ японского милитаризма. Ранее японская сторона решила не участвовать в международном смотре ВМС у берегов Чечжудо в связи с разногласиями с организаторами по поводу использования данного флага на кораблях ВМС японских сил самообороны. Встреча министров состоялась 20 октября в Сингапуре на полях пятого регионального форума АСЕАН по безопасности, проходившего в формате расширенной встречи министров обороны (ADMM-Plus). По данным представителя министерства обороны РК, Такэси Ивая выразил сожаление относительно того, что японская сторона получила требование РК о снятии флагов «Угильги», которое нарушает установленные правила. Чон Гён Ду, напротив, заявил, что из всех участников мероприятия только Япония отказалась следовать признанным всеми правилам.