Realmeter: Рейтинг президента РК Мун Чжэ Ина снизился до 60,4%

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Рейтинг президента РК Мун Чжэ Ина снизился до 60,4%. Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведённого с 15 по 19 октября агентством Realmeter среди 2,5 тыс. человек. Данный показатель на 1,5% ниже по сравнению с прошлой неделей. Отрицательное отношение к деятельности главы государства высказали 33% опрошенных - на 1,6% больше. Воздержались от ответа 6,6%. Эксперты полагают, что снижение уровня поддержки президента связано с ухудшением ситуации на рынке труда, недовольством оппозиции политикой правительства и другими факторами. Демократическую партию Тобуро поддерживают 42,7% опрошенных, партию Свободная Корея - 20,8%, партию Справедливости – 8,7%, партию Справедливого будущего – 6,4%, партию Демократии и мира 3,1%. Статистическая погрешность при обработке данных составляет плюс-минус 2% при уровне достоверности 95%.